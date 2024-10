ULTIME DA TRIGORIA – Dovbyk regolarmente in gruppo, ok Dybala. Ancora out El Shaarawy

AS ROMA NEWS – Tre giorni a Roma-Inter, con i giallorossi che anche oggi hanno proseguito la preparazione del match nel centro sportivo di Trigoria.

Buone notizie sul fronte Dybala, che continua ad allenarsi in gruppo e domenica sarà in campo dal primo minuto. Meno positivi gli aggiornamenti su El Shaarawy: il problema al polpaccio non è superato e il Faraone sembra destinato a dire addio alla speranza di recuperare in tempo per i nerazzurri.

Pare invece essere già rientrato l’allarme Dovbyk, affaticato dopo gli impegni con la sua nazionale: l’attaccante non sembra avere particolari problemi e oggi è tornato ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni. La sua presenza in campo domenica non appare in dubbio.

Ok anche Le Fee, che però continua ad andare in campo con un tutore dopo l’infortunio al ginocchio accusato alla prima all’Olimpico contro l’Empoli che lo ha tenuto fuori dal campo per due mesi. Il francese, così come Hummels, dovrebbe giocare titolare contro la Dinamo Kiev in coppa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

