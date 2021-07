Maouassa, Reinildo, Alonso, Alioski: il lungo elenco dei piani B per la sinistra

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – La Roma sembra aver scelto Matias Viña per la fascia sinistra, anche se l’elenco degli eventuali piani B per quella corsia sembra essere davvero sconfinato dando una rapida scorsa ai giornali oggi in edicola.

Secondo Il Messaggero (G. Lengua) i terzini mancini ancora sotto osservazione di Tiago Pinto sono Faitout Maouassa del Rennes, e Reinildo Mandava, 27 anni, del Lille. Questi due nomi si aggiungerebbero a Ramy Bensebaini e Alex Telles, ancora in corsa.

Per il Corriere della Sera (L. Valdiserri) invece i discorsi sarebbero aperti con due terzini del Chelsea, e cioè Emerson Palmieri e Marcos Alonso, candidature ancora in piedi nonostante non se ne parli più da giorni.

Secondo Il Tempo (A. Austini) invece è ancora in corsa il macedone Ezgjan Alioski, 29 anni, svincolato.