Marcos Leonardo continua a segnare. Aspettando la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aspettando la Roma, Marcos Leonardo trascina il Santos fuori dai guai: il giovane centravanti brasiliano ha segnato due gol nel 5-1 della sua squadra contro il Vasco da Gama, il primo su rigore e il secondo con una giocata in area, conclusa con un perfetto sinistro all’angolino.

Marcos Leonardo, che ha compiuto 20 anni a maggio, sale così a 11 reti nel torneo. Numeri importanti per un giovane come lui, il cui futuro presto si tingerà di giallorosso.

Tiago Pinto ha già un accordo di massima con il Santos che, salvo nuovi contrattempi, gli consentirà di comprare il centravanti brasiliano per circa 10 milioni più bonus. Il giocatore firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.

Una volta perfezionato il trasferimento alla Roma, il club deciderà cosa fare di lui: non è da escludere che il giocatore venga girato sei mesi in prestito in un club minore della Serie A per farsi le ossa e cominciare ad assaggiare il campionato italiano.

Fonte: Corriere dello Sport