Mourinho-Friedkin, rapporti tiepidi e rinnovo improbabile. Conte in pole per sostituirlo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho ha ricevuto nuovamente l’appoggio incondizionato del popolo romanista, compatto al fianco del tecnico nonostante le difficoltà impreviste in questa prima parte di stagione.

Il tifo giallorosso è convinto che Mou sia la soluzione ai problemi atavici di questa squadra, non la causa. E per questo è determinata a restare al fianco dello Special One. Ma i Friedkin sono dello stesso avviso?

Per quanto riguarda il campionato in corso, i proprietari non hanno intenzione di mettere in discussione la posizione dell’allenatore, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. Diverso il discorso per quello che riguarda il futuro del tecnico sulla panchina della Roma.

I rapporti tra Friedkin e Mourinho si sono fatti tiepidi, e al momento l’ipotesi di un rinnovo di contratto appare improbabile. Ma chi potrà mai sostituire degnamente il portoghese in caso di cambio di guida tecnica a fine stagione? La scelta non sarebbe affatto facile: Mou è amato da squadra e tifoseria, e il suo addio lascerebbe strascichi pesanti.

Al momento il nome in pole per prendere il posto dello Special One è Antonio Conte, rimasto senza squadra dopo la rottura dolorosa con il Tottenham. L’ex allenatore di Juve e Inter, dopo aver snobbato in passato la Roma, ora sembra meno freddo sull’ipotesi di guidare i giallorossi.

Resta però da capire se potrà funzionare il rapporto con i texani: se Mou ha storto più volte la bocca davanti alle difficoltà del club capitolino sul mercato, Conte non rappresenta di certo il profilo di un allenatore aziendalista pronto ad accontentarsi di campagne acquisti col freno a mano tirato.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Tuttosport / La Repubblica