Marcos Leonardo, l’allenatore del Santos chiude alla cessione: “E’ il migliore, non è possibile cederlo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si allontana l’acquisto di Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di 20 anni che Tiago Pinto sperava di portare alla Roma.

Il nuovo tecnico del club brasiliano, Diego Aguirre, ha chiuso alla cessione del giovane attaccante dichiarando in conferenza stampa: “Ho davvero bisogno di lui. Nessuno mette in dubbio che sia una stella e mi piacerebbe che restasse con noi”.

“Capisco la sua situazione, cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol ed essere venduto per 30 milioni. Non credo sia possibile che Marcos Leonardo se ne vada in questo momento. Non c’è un sostituto. È il migliore o uno dei migliori della squadra. Quindi non ci penso. Capisco la situazione, sono stato anche io giocatore e conosco certe cose. Ma il momento è difficile”.

Nel frattempo Marcos Leonardo continua a non allenarsi, manifestando un certo disagio psicologico per la situazione. Ma a questo punto la sua cessione diventa molto complicata. La Roma dunque deve cominciare a pensare a un’alternativa sul mercato, visto che mancano dieci giorni all’inizio del campionato e ancora non è stato messo a segno nemmeno uno dei due rinforzi richiesti da Mourinho.

