Marotta a caccia di Dybala, c’è ancora Joya per l’Inter

L’argentino, scrive oggi Tuttosport, è stato a lungo corteggiato dal dirigente nerazzurro prima di essere mollato per puntare tutto su Romelu Lukaku, il cui ritorno a Milano è stato un mezzo fiasco.

Ma stando a quanto scrive oggi il quotidiano torinese, l’Inter sta pensando di rimediare all’errore fatto: Dybala è ancora un obiettivo di Marotta, qualora Josè Mourinho dovesse decidere di lasciare Roma con un anno di anticipo.

A quel punto la Joya, il cui futuro in giallorosso è legato a doppio filo a quello dello Special One, potrebbe decidere di lasciare la Capitale. Dybala ha una clausola rescissoria di 20 milioni per l’Italia, e l’Inter dovrebbe versarli tutti per liberarlo dalla Roma.

Fonte: Tuttosport