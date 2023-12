Martusciello, stoccata alla Roma: “I fischi dei laziali? Squadre qua vicino giocano peggio e vincono”

NOTIZIE AS ROMA – Giovanni Martusciello, vice di Sarri, attacca la Roma. Dopo la partita vinta di misura contro il Cagliari in dieci per quasi tutta la partita, soffrendo terribilmente nel finale, la squadra biancoceleste è stata fischiata dai tifosi laziali presenti all’Olimpico.

“Fischiano per la vittoria perché hanno visto l’1-0 contro una squadra in dieci. Ne ho viste di squadre che fanno peggio di noi e vincono. Stanno anche qui vicino a noi e sapete cosa intendo”, le parole di Martusciello in conferenza stampa, riferendosi alla Roma di Mourinho.

“Qui si cerca sempre il lato negativo, questa cosa ha rotto un po’ le scatole. Io mi diverto se alla distanza riesco a ottenere il mio desiderio, ovvero vincere attraverso il bel gioco. Oggi non ci siamo riusciti. Ce l’abbiamo fatta per i primi 20 minuti, poi dopo l’espulsione abbiamo rallentato.

Il divertimento lo si fa attraverso una proposta di gioco. Non esistono giocatori che non si divertono: sono giovani, guadagnano e giocano a calcio. Poi c’è da mettere anche la bravura degli avversari: noi per struttura andiamo in difficoltà con le palle alte, come avvenuto nel finale oggi”, ha concluso Martusciello.