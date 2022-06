Matic, Frattesi e un grande regista: la Roma si rifà il centrocampo

AS ROMA NEWS – Piazzato l’acquisto Matic, che lunedì o martedì sbarcherà a Roma per svolgere le visite mediche, Tiago Pinto sta accelerando per chiudere un altro colpo a centrocampo.

Si tratta del ritorno di Davide Frattesi a Trigoria: la trattativa con il Sassuolo è aperta da giorni, c’è ancora per da discutere sul prezzo (gli emiliani vogliono 30 milioni, la Roma è disposta ad arrivare a 20) e sui giocatori da inserire nell’affare. Volpato. Milanese (di rientro dall’Alessandria) e Felix sembrano al momento i nomi sul tavolo su cui si sta discutendo.

La mediana dunque, scrive La Repubblica (A. Di Carlo), sarebbe già sistemata: nel centrocampo di Mou, Matic sarebbe l’uomo d’ordine, il costruttore di gioco, e Frattesi il mediano di corsa e inserimento. Con Cristante e il giovane Bove come alternative.

Secondo Il Messaggero (S. Carina), la Roma non si fermerà qua e dopo Frattesi, arriverà a Trigoria anche un altro centrocampista capace di far fare il salto di qualità alla squadra. Il grande regista resta una priorità per Mourinho, e Tiago Pinto lo accontenterà con uno tra Douglas Luiz e Ruben Neves.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica