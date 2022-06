Nations League, Inghilterra-Italia 0-0: bene Pellegrini, Abraham vicino al gol nel primo tempo

AS ROMA NEWS – Finisce 0 a 0 la gara tra Inghilterra e Italia valida per la Nations League.

In campo dal primo minuto sia il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, autore di una buona prova, chee Tammy Abraham, vicino al gol a inizio partita dopo un errore di Donnarumma.

Molto meglio gli azzurri nel primo tempo, svariate volte vicini al gol del vantaggio. Nella ripresa invece predominio inglese, ma il risultato non si sblocca.

Sessantacinque minuti sia per Abraham che per Pellegrini. In campo anche Cristante, ma solo nei minuti finali del match. L’Italia resta in testa al gruppo a quota 5 punti, davanti a Ungheria (4) e Germania (3). L’Inghilterra per il momento chiude il girone, a quota due punti.