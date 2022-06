Mou chiede l’instant team, la Roma riflette su Mertens

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è una tentazione dentro la Roma, sulla spinta delle richieste di Mourinho: quella di allestire un instant team per provare a vincere anche il prossimo anno.

I piani del club fino a qualche mese fa erano molto diversi: “La proprietà ha ereditato una situazione finanziaria difficile e continua ad sostenere alcune esigenze economiche“, il messaggio che arrivava da Trigoria. “Non possiamo costruire un instant team”.

Sette mesi dopo lo scenario è cambiato. Non completamente ma è sicuramente diverso. L’acquisto di Matic, 34 anni, e la tentazione Mertens ne sono la prova. L’attaccante 35enne in uscita dal Napoli è un’occasione di mercato che Mou vorrebbe cogliere al volo, ma che fa tentennare Tiago Pinto.

Mertens chiede 2,6 milioni netti a stagione, premio alla firma da 1,4 milioni e provvigioni agli agenti. La Roma riflette e i match analyst di Mourinho sono già al lavoro per capire se il belga a 35 anni possa ancora garantire un plusvalore in termini di qualità.

Alla squadra un giocatore con quelle caratteristiche manca. Oltre a Abraham, serve un attaccante più performante in area di rigore per salire di livello. Mertens, che in un ipotetico 4-2-3-1 può occupare tutti i ruoli offensivi, sarebbe un arricchimento importante per la Roma. Mou lo sa. Ora la palla passa ai Friedkin.

