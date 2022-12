Matic in mezzo, Wijnaldum e Frattesi ai lati: Mou e Pinto al lavoro per il centrocampo di gennaio

AS ROMA NEWS – Obiettivo Frattesi per la Roma. E non a giugno, ma già da gennaio. Tiago Pinto è al lavoro per regalare il mediano a Mourinho fin dall’inizio del prossimo anno: il Sassuolo sembra disponibile a trattare, ma servono soldi per convincere Carnevli.

Ed è quelli che il gm spera di raggranellare dalle cessioni di Shomurodov, che in rosa sarà rimpiazzato da Solbakken, e Karsdorp: l’olandese partirà solo a fronte di un’offerta a titolo definitivo. Ma occhio anche a Justin Kluivert, che può essere riscattato anticipatamente dal Valencia.

Ovviamente il cartellino di Bove, unito alla percentuale sulla futura rivendita di Frattesi vantata dalla Roma, potranno abbassare le richieste del Sassuolo, che valuta il suo centrocampista sui 30 milioni.

Mourinho spera di ricevere questo regalo di Natale e pensa già a una mediana a tre formata da Matic (o Cristante) in mezzo e Wijnadum e Frattesi ai suoi lati. Un centrocampo che unirebbe qualità a dinamismo. Ora la palla passa a Pinto, che dovrà rendere tutto questo possibile.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Leggo / Gazzetta dello Sport