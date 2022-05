Maxischermi all’Olimpico, sold out da pazzi: tutto esaurito per la finale che non c’è

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ben trentacinquemila cuori giallorossi hanno risposto presente all’iniziativa della Roma: aprire l’Olimpico e tappezzarlo di maxischermi per permettere ai tifosi che non potranno andare a Tirana di seguire la finalissima di Conference League.

E non ci vorrà ancora molto prima che vengano venduti tutti i 50mila biglietti disponibili (stati tolti dalla vendita i posti esclusi dal cono visivo dei led). Saranno sei i maxischermi complessivi sparsi per lo stadio: due sotto ciascuna tribune e uno per curva, oltre ai monitor in alto, dove solitamente appaiono le formazioni.

Ci sarà tempo fino a martedì per acquistare gli ultimi biglietti rimasti, al costo di 10 euro. L’apertura dei cancelli è fissata attorno alle 18.30, come avviene di consueto per una gara in notturna dei giallorossi. Manca poco al sold-out, che dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.

L’ennesima dimostrazione di amore folle da parte dei romanisti, che paradossalmente saranno più numerosi all’Olimpico, per una partita che non c’è, piuttosto che a Tirana, dove si giocherà materialmente la finale di Conference League contro il Feyenoord.

Fonte: La Repubblica