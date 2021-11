Mayoral, il piano Fiorentina

AS ROMA NOTIZIE – È inevitabile, scrive oggi il Corriere dello Sport (F. Gensini), che le attenzioni e le mire di mercato della Fiorentina siano rivolte agli attaccanti, perché il campionato ha dimostrato che là davanti la squadra viola ha bisogno di integrare le forze esistenti, al di là degli otto gol segnati da Vlahovic.

Anzi, proprio per quelli. Attaccanti significa tanto per cominciare un alter ego di Vlahovic appunto come terminale offensivo, stante la cronica impalpabilità di Kokorin. Quindi, Borja Mayoral, Berardi e Orsolini, nei rispettivi ruoli, continuano ad attirare l’interesse della Fiorentina e con l’avvicinarsi di gennaio questo interesse aumenta.

Prendiamo lo spagnolo della Roma. È fuori dal progetto di Mourinho non trova spazio nella squadra giallorossa (100 minuti appena nelle tre competizioni) e Firenze potrebbe diventare il palcoscenico giusto per il suo rilancio personale.

Proprietà Real Madrid, club con cui gli uomini mercato di Commisso hanno aperto un buon canale grazie alla trattativa che ha portato Odriozola in viola, di Borja Mayoral se ne sta parlando per studiare la formula giusta. del trasferimento e far combaciare le necessità delle società coinvolte: di sicuro è un nome gradito anche a Italiano e ha tutto per diventare una risorsa a prescindere dalla piega che prenderà la situazione relativa a Vlahovic.

Fonte: Corriere dello Sport