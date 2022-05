Mbappè e il rinnovo “immorale” col PSG: 300 milioni alla firma e altri 300 di ingaggio. La Liga: “Un insulto al calcio”

ALTRE NOTIZIE – Kylian Mbappè resta al PSG e rimanda al mittente le avance del Real Madrid con un clamoroso dietrofront, proprio quando il suo passaggio ai Blancos sembrava cosa fatta.

Di certo non un gesto d’amore dietro alla scelta dell’attaccante francese. La proprietà del club parigino ha usato ben altre argomentazioni per convincere Mbappè a fare retromarcia: i soldi. Una montagna di soldi.

E così in questi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo dell’attaccante con il Paris Saint Germain. Non sono state comunicate le cifre, ma fonti accreditate parlano di un contratto che prevede 300 milioni di bonus alla firma, più 100 milioni all’anno di stipendio netti. In pratica, Mbappé guadagnerebbe nei prossimi tre anni 600 milioni pulitissimi.

Una cifra che in tanti giudicano immorale, perfino per questo calcio che di morale ormai ha ben poco. In più, pare che al giocatore sia stata garantita la possibilità di avere voce in capitolo nella scelta dell’allenatore e delle campagne acquisti della società.

Indignato il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, che ha usato parole pesantissime per commentare la vicenda: “Quello che farà il Psg rinnovando Mbappé con grandi somme di denaro (a sapere dove e come le paga) dopo aver avuto perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni e avere un monte ingaggi da più di 600 milioni di euro, è un insulto per il calcio. Al Khelaifi è pericoloso quanto la Superlega”.

Giallorossi.net – G. Pinoli