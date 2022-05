Serie A: la Lazio pareggia e chiude quinta. Fiorentina in Conference League, Atalanta fuori dall’Europa

ALTRE NOTIZIE – In attesa del verdetto per lo scudetto e di sapere chi tra Cagliari e Salernitana resterà in Serie A, si delinea il quadro delle squadre che accedono nelle competizioni europee.

All’Olimpico la Lazio pareggia 3-3 col Verona chiudendo il campionato a 64 punti in classifica, al 5° posto, a +1 sulla Roma sesta.

La Fiorentina in casa batte la Juventus 2-0 e si porta al 7° posto, a 62 punti, conquistando la Conference League.

L’Atalanta, invece, perde al Gewiss Stadium per mano dell’Empoli e resta a quota 59, concludendo il campionato ottava fuori dalle competizioni europee.

I risultati finali:

Lazio-Verona 3-3

Fiorentina-Juventus 2-0

Atalanta-Empoli 0-1