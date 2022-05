Mkhitryan verso il recupero: aperto il ballottaggio con Zaniolo. E Veretout insidia Oliveira

AS ROMA NEWS – Henrikh Mkhitaryan verso il recupero per la finale di Tirana. L’armeno ha ancora un paio di giorni per tornare in gruppo e convincere Mourinho a farlo giocare titolare contro il Feyenoord, ma il tempo stringe.

Da oggi a martedì i giallorossi sosterranno un allenamento al giorno a Trigoria, sempre la mattina. La partenza per Tirana è prevista dopo la rifinitura di martedì, quindi nel tardo pomeriggio la squadra scenderà all’Air Albania Stadium solo per testare il campo.

In casa giallorossa gli occhi saranno puntati su Mkhitaryan e sul decorso del suo recupero: con una finale che può fare la storia della Roma è scontato che l’armeno farà di tutto e di più per scendere in campo. Ma l’ultima parola spetta a Mourinho.

Il ballottaggio con Zaniolo è aperto: se Miki non dovesse essere al top, partirebbe titolare Nicolò al fianco di Pellegrini e alle spalle di Abraham. Se invece l’armeno riuscisse a dimostrare di essere completamente recuperato, giocherà lui dal primo minuto, col 22 destinato a finire in panchina.

Occhio poi alla mediana: la prestazione convincente di Jordan Veretout contro il Torino potrebbe aver messo una pulce nell’orecchio a Mourinho. Chissà che il francese non riesca a sottrarre una maglia a Sergio Oliveira, apparso non brillantissimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini