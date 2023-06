Mercato e società più forte: Mou detta le condizioni per restare

AS ROMA NEWS – Con la stagione che sta per chiudere i battenti e una sola partita di campionato da giocare, quelli che vivremo nelle prossime settimane saranno i giorni di Mourinho. Quelli dove lo Special One e, soprattutto, le sue richieste, devono prendersi la scena e chiarire una volta per tutte quale sarà il futuro del portoghese.

Lo Special One nella conferenza stampa post Siviglia-Roma ha parlato a cuore aperto con i giornalisti riguardo alle sue intenzioni: l’allenatore vuole restare, ma chiede uno sforzo ai Friedkin per rendere più competitivo il club.

Lo Special One a Roma sta bene, anzi, benissimo, e l’aspetto dell’empatia e della costruzione del gruppo in questa fase della carriera ha molto più spazio rispetto al passato. Ma non è l’unica cosa che conta.

Ma che cosa vuole Mourinho? Una rosa più strutturata con 22-24 giocatori di pari valore e, come ha specificato, qualcuno che combatta alcune battaglie – prima fra tutte quelle arbitrali – senza farlo esporre troppo. Non si tratta dunque soltanto di soldi da investire sul mercato o di campioni da portare a Roma. La pressione in fase di calciomercato il portoghese la metterà sempre. Ma le sue richieste sono state chiare.

Serve un aiuto da parte del club: il tecnico è stanco di lottare da solo contro decisioni arbitrali, di difendere sempre e solo in prima persona il suo gruppo. Tra le garanzie richieste ai Friekdin c’è quella di mettere mano alla società, portando anche uomini che sappiano farsi sentire di più pubblicamente rispetto a quello che accade oggi. Mourinho vorrebbe al suo fianco una figura che possa sostenerlo, trasferendo regolarmente all’esterno la linea politica del club. Un personaggio come Maldini o Javier Zanetti. O magari più semplicemente Totti.

La proprietà lo ha sempre saputo, ma ora il grido di Mou è stato reso pubblico: è il momento di un confronto. A giugno sarebbe stato tardi, secondo il Mourinho di qualche mese fa, ma l’assenza di altre proposte ha fatto prolungare anche il suo tempo di attesa.

Lunedì il portoghese partirà per le vacanze, durante le quali (a detta sua) non vuole essere disturbato. Ma appare difficile immaginare che una chiamata del presidente non venga presa in considerazione. Non è da escludere, anche se complicato, che ci si possa confrontare entro lunedì, quando ci sarà il rompete le righe di fine stagione. Il confronto con la proprietà sarà essenziale, ma c’è cauto ottimismo sull’esito della chiacchierata tra José e Mr. Dan.

