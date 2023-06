Zazzaroni: “Friedkin distante da Mourinho, qualcuno gli ha chiesto la sua testa? Mendes potrebbe chiedere la rescissione del contratto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante le parole di Mourinho alla stampa e quelle pronunciate alla squadra sul campo della Puskas Arena dopo la sconfitta in finale (“Resto qui, e punto“) il futuro del tecnico portoghese non sembra essere solido dentro la Roma.

Lo scrive oggi Ivan Zazzaroni, che nell’editoriale dal titolo “Mourinho, due anni di solitudine” racconta di un allenatore praticamente abbandonato dai Friedkin, lasciato solo nelle sue battaglie contro gli arbitri.

“Perché in tutti questi mesi sempre Friedkin, da tempo assai vicino a Ceferin e Nasser, non ha mai aperto bocca per tentare di salvaguardare il rapporto della società con la classe arbitrale che non è acqua? Gli è stata chiesta la testa dello scomodo José?“, si domanda il direttore del Corriere dello Sport nel suo editoriale.

“Tra oggi e lunedì potrebbe decidersi il futuro di JM alla Roma: se non dovessero intervenire novità positive Mendes potrebbe chiedere la rescissione del contratto, anche in assenza di proposte da fuori”.

“Ad ogni modo specifico che è inesatto parlare di rapporti incrinati tra Friedkin e Mou: per volontà del texano, non c’è nemmeno stata occasione di valutarne la qualità“, conclude Zazzaroni.

Fonte: Corriere dello Sport