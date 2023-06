Wijnaldum, il modo peggiore per dire addio alla Roma

NOTIZIE AS ROMA – In lui i tifosi facevano grande affidamento, sperando che potesse diventare il giocatore in più della Roma nel momento topico della stagione. E invece nella sfida della Puskas Arena la Roma ha visto il peggior Wijnaldum della stagione. Il peggiore in campo nella partita più importante.

E i tifosi stavolta non gliel’hanno fatta passare liscia. Perché la Roma lo ha aspettato per un’intera stagione per la frattura subita ad agosto e che lo ha tenuto fermo addirittura sei mesi per la scelta della terapia conservativa.

E adesso? Il suo futuro è sempre più lontano dalla capitale, racconta oggi il Corriere dello Sport. Sia perché non è ben visto dai tifosi – ma questo può cambiare nel giro di qualche partita fatta come deve – sia perché l’operazione al momento non è sostenibile.

Il Psg chiede nove milioni per il riscatto, Gini però ha uno stipendio importante (eventualmente alleggerito dal decreto crescita) ma anche 32 anni (33 a novembre) che rendono l’affare sempre meno vantaggioso. La sua avventura alla Roma quindi si chiuderà probabilmente – salvo un altro prestito a costo zero – dopo la partita contro lo Spezia.

Fonte: Corriere dello Sport