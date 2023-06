TIAGO PINTO: “La direzione di gara di Taylor non è stata equilibrata dal punto di vista disciplinare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – All’indomani della finale persa contro il Siviglia ai rigori e delle polemiche sull’arbitraggio di Taylor, il general manager Tiago Pinto dice la sua sulla direzione di gara del fischietto inglese.

“Noi come AS Roma non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande finale, onorando al meglio il palcoscenico che ci offre la Uefa”, le parole del gm all’Ansa.

Non siamo soliti commentare a caldo questo genere di situazioni, ma nella giornata di oggi abbiamo analizzato sia gli episodi più eclatanti sia quelli in apparenza meno evidenti e risulta chiaro che la direzione di gara dal punto di vista disciplinare non è stata equilibrata“.

Fonte: Ansa