Mercato Roma, ecco dove andranno i quattro “indesiderati”. E Pinto parte per Londra

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Josè Mourinho non cambia idea: lo Special One sta andando avanti con la linea dura nei confronti dei quattro “epurati” – Diawara, Villar, Reynolds e Borja Mayoral – che dovranno essere ceduti a gennaio per fare spazio a nuovi arrivi.

In questo senso va interpretato il viaggio che Tiago Pinto dovrebbe fare nei prossimi giorni a Londra. Il gm infatti sta lavorando sia per piazzare alcuni di questi giocatori all’estero, ma anche per accelerare alcune operazioni in entrata.

Per quanto riguarda i calciatori indesiderati al tecnico, Gonzalo Villar dovrebbe finire al Valencia. Borja Mayoral invece farà rientro al Real Madrid prima di essere mandato di nuovo in prestito altrove. Più complicato trovare una squadra a Diawara: a causa del suo ricco ingaggio, potrebbe trovare sistemazione solamente in Premier. Bryan Reynolds dovrebbe essere girato in prestito in Italia.

Intanto però i conti della Roma peggiorano, come certifica il comunicato finanziario emesso ieri dal club giallorosso, da cui emerge come l’indebitamento finanziario netto adjusted del club al 30 settembre sia salito a 418,4 milioni di euro. Un aumento di 106,7 milioni rispetto allo scorso 30 giugno, ma sostanzialmente dovuto ai finanziamenti soci erogati negli ultimi tre mesi, da convertire in aumento di capitale.

La Roma spende più di quanto incassa e per questo difficilmente il mercato sarà ricco di sorprese: si andrà in cerca di occasioni o di prestiti. Il primo obiettivo rimane Zakaria, che a giugno si svincolerà dal Borussia Moenchengladbach. Con il Real Madrid si potrà presto parlare di Nacho oltre che di Dani Ceballos (che preferisce però il Betis Siviglia). Il difensore spagnolo sembra esser stato suggerito proprio da Mourinho.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Corriere dello Sport