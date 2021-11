“Poco gioco e pochi gol, la Roma di Mou è sotto accusa”, “Ma è una colpa essere quarti?”. Sui giornali lo Special One è già sul banco degli imputati

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo undici partite e una pausa delle nazionali attesa dopo il prossimo turno di campionato, è già tempo di bilanci e di processi a Josè Mourinho.

Non tutti i giornali sembrano essere sulla stessa posizione: c’è chi, come la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) mette lo Special One sul banco degli imputati. “Poco gioco e pochi gol: la Roma di Mourinho adesso è sotto accusa“, titola il quotidiano sportivo milanese.

Secondo la Gazzetta per ora il bilancio di Mou in giallorosso è deludente: in pochi infatti avrebbero supposto che, dopo 11 giornate di campionato, la Roma avrebbe avuto meno punti della squadra di Fonseca. Eppure sul mercato sono stati investiti quasi 90 milioni, 58 dei quali per Abraham (40) e Shomurodov (18).

Ma a incidere c’è anche un reparto avanzato che segna poco: la squadra ha il 7° attacco del campionato, Abraham ha realizzato appena 2 gol in Serie A e Shomurodov zero, qualche considerazione andrà fatta. Tra l’altro, se l’inglese gode della fiducia di Mourinho (anche se col Milan l’ha sostituito), l’uzbeko nelle gerarchie sembra scivolato dietro a Felix, El Shaarawy e Perez. “La Roma per ora è in linea con l’obiettivo della qualificazione Champions. Ma parlare solo di arbitri, difficilmente aiuterà a diventare Special“, conclude la Gazzetta.

Di diverso tenore l’analisi de La Repubblica (M. Ferretti) che si chiede: “È davvero una colpa essere quarti dopo 11 giornate?”. La Roma infatti, nonostante le critiche, è ancora in zona Champions, davanti a Juventus, Atalanta e Lazio. Ecco perché la valutazione del lavoro di Mourinho può prestarsi a diverse interpretazioni: con quelli che aveva a disposizione, ha prodotto quello che poteva produrre o non ha aggiunto alcun valore al gruppo?

