Milan, Abraham non convince: si pensa a Muani per gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Milan-Roma non sarà solo la prima sfida da ex per Paulo Fonseca, ma anche un confronto diretto tra due giocatori che si sono scambiati le maglie nelle ultime ore del calciomercato estivo: Alexis Saelemaekers sarà in campo dal primo minuto sulla fascia destra giallorossa, mentre Tammy Abraham comincerà la partita dalla panchina rossonera pronto a subentrare.

L’attaccante di proprietà della Roma, dopo un buon inizio di stagione, non ha convinto Paulo Fonseca e il club rossonero. Per questo motivo, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Ibrahimovic e Moncada stanno monitorando le possibili alternative nel ruolo di punta centrale, addirittura per il mese di gennaio.

L’idea è sfruttare il pochissimo spazio concesso da Luis Enrique a Randal Kolo Muani (solo 63 minuti giocati in Ligue 1 con il Psg dal 19 ottobre in poi) per rilanciare la sua carriera in rossonero, ma bisognerà superare la concorrenza di diverse squadre inglesi. Per Abraham dunque sembra al momento scontato il ritorno alla Roma.

Fonte: Corriere dello Sport

