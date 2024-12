Te la do io l’America. Cardinale-Friedkin, che derby: hanno già investito 1,8 miliardi

NOTIZIE AS ROMA – Milan-Roma è una sfida da 1783 milioni di euro. È l’impegno sostenuto complessivamente dalle due proprietà americane fino a oggi, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Tanti soldi, ma niente a che vedere con gli esborsi necessari per comprarsi una franchigia di Nfl o Nba.

Tuttavia, anche se convenienti e potenzialmente interessanti, le operazioni su Milan e Roma rappresentano delle scommesse da vincere. Sia Cardinale sia Friedkin ritengono imprescindibile la realizzazione dello stadio di proprietà, il tycoon giallorosso deve anche riportare la Roma in Champions per poter inseguire quell’equilibrio economico-finanziario che il Milan ha già virtualmente raggiunto.

L’impegno di Friedkin, in un arco temporale doppio, è superiore. Nell’agosto 2020 l’acquisizione delle azioni detenute dalla cordata guidata da Pallotta, per 199 milioni, in un’operazione che valorizzava la Roma 591 milioni (inclusi i debiti). Successivamente, il gruppo con base nel Texas ha rilevato il pacchetto residuo per salire al 100%, sborsando 37 milioni. Inoltre, in questi quattro anni abbondanti, sono confluiti nelle casse societarie 722 miloni, così distribuiti: 163 milioni nel 2020-2021 206 nel 2021-22, 233 nel 2022-23, 90 nel 2023-24, 30 nella prima parte di questa stagione. Friedkin è arrivato così a quota 958 milioni.

Il texano ha osservato quattro bilanci in rosso, con una perdita aggregata di 589 milioni puntualmente ripianate dalla proprietà, che ha pure contribuito a rimborsare il bond da 275 milioni. La Roma prevede di ridurre le perdite al 30 giugno 2025, ma l’autosufficienza è ancora lontana. Le ambizioni di Friedkin, ora impegnato anche sul fronte Everton (impegno iniziale di 500 milioni di sterline), passano dal progetto di Pietralata e dall’accesso ai ricchi premi Uefa.

Fonte: Gazzetta dello Sport

