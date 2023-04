Milan, Inter e Bayer: i posti sono già esauriti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, non accenna a diminuire l’entusiasmo dei tifosi giallorossi nei confronti della formazione della Roma, scrive oggi il Corriere della Sera.

Com’era ampiamente prevedibile, ieri pomeriggio in vendita libera sono andati esauriti in poche ore i biglietti rimasti – in prevendita ne erano stati venduti circa 46.500 – per la gara di andata (11 maggio) della semifinale di Europa League contro il Leverkusen.

Nelle prossime tre gare casalinghe la Roma si giocherà praticamente le possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League, passando per il campionato o per l’Europa League, e lo farà davanti a poco meno di 200 mila spettatori.

Fonte: Corriere della Sera