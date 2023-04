ULTIME DA TRIGORIA – Allenamento tra campo e palestra. Individuale per Wijnaldum, out Smalling e Dybala

ULTIME DA TRIGORIA – La Roma comincia a preparare l’importantissima sfida di sabato sera quando all’Olimpico arriverà il Milan, in uno scontro che può essere decisivo in chiave Champions.

La squadra giallorossa si è divisa tra allenamento in palestra e quindi sul terreno di gioco. Assenti Smalling e Dybala: l’inglese è di sicuro out per le prossime partite di campionato, mentre l’argentino spera di farcela per la partita contro i rossoneri.

Gli esami effettuati oggi dalla Joya hanno confermato l’assenza di fratture o lesioni, ma anche il trauma distorsivo oltre che contusivo da cui l’argentino proverà a recuperare in tempo per sabato: la sua presenza resta in dubbio.

Confermate le due settimane di stop per Llorente, che oggi ha svolto nuovi controlli. Out anche Rick Karsdorp, la cui avventura nella Roma sembra essersi conclusa con qualche settimana di anticipo.

Si è visto in campo invece Gini Wijnaldum, per lui però soltanto allenamento individuale: l’olandese preoccupa meno dei suoi compagni di infermeria e punta a tornare a disposizione per Roma-Inter del 6 maggio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini