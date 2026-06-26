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Milan, preso Gonçalo Ramos: affare da 70 milioni, il più alto della storia rossonera

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Il Milan piazza il colpo più costoso della sua storia. Fabrizio Romano annuncia l’“Here we go” per Gonçalo Ramos: l’attaccante portoghese lascia il Paris Saint-Germain e si prepara a diventare un nuovo giocatore rossonero.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, l’operazione è stata chiusa per una cifra superiore ai 70 milioni di euro se si considerano anche I bonus. Un investimento pesantissimo da parte del club rossonero, che porta a Milano un centravanti di livello internazionale e firma l’acquisto più caro della propria storia. Ramos ha già dato il suo sì al progetto del Milan, passaggio decisivo per arrivare alla chiusura dell’affare. L’intesa con il giocatore era dunque già stata raggiunta, mentre nelle ultime ore è arrivata anche la fumata bianca tra i club.

I bonus faranno salire ulteriormente il valore complessivo dell’operazione, confermando la volontà del Milan di puntare con forza sull’attaccante del PSG per rinforzare il reparto offensivo. Per i rossoneri si tratta di un colpo ad alto impatto, sia tecnico che economico. Gonçalo Ramos arriva in Serie A con il peso di un investimento storico sulle spalle e con l’obiettivo di diventare subito un punto di riferimento del nuovo attacco milanista.

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Fonte: Fabrizio Romano

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