MILAN-ROMA 2-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma strappa un inaspettato pareggio sul campo del Milan dopo un finale convulso, con Ibanez e Abraham a confezionare la rimonta giallorossa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera a San Siro per affrontare i rossoneri nella diciassettesima giornata di campionato:

Rui Patricio 5 – Decisamente rivedibile in occasione del gol di Kalulu. Può poco invece sul raddoppio di Pobega. Appare in fase calante.

Mancini 6 – Gioca una partita attenta su Leao. Peccato per quel giallo ingenuo preso a inizio match che gli costerà la squalifica. Dall’89’ Belotti: sv.

Smalling 6 – Non gioca la sua partita migliore, ma riesce ad arginare con efficacia Giroud.

Ibanez 6,5 – Si perde Kalulu in occasione del gol del vantaggio rossonero. Ma poi si riscatta ampiamente con una prestazione molto positiva coronata con un gran gol che lancia la rimonta giallorossa.

Celik 6 – Subito ammonito da Massa, il turco non si perde d’animo e riesce a limitare, seppur con affanno, due clienti scomodi come Theo e Leao. Dal 75′ El Shaarawy 6,5 – Il suo ingresso in campo dà la scossa che serviva alla squadra. Positivo.

Pellegrini 6 – Non brilla da centrocampista centrale, ma è ancora una volta decisivo con i suoi piazzati offrendo l’assist a Ibanez per il gol che ha riaperto la gara.

Cristante 5,5 – In affanno contro il dinamismo della mediana rossonera. Dal 65′ Matic 6 – Qualche sbavatura, ma nel finale si dimostra prezioso.

Zalewski 6,5 – In crescita come brillantezza e capacità di saltare l’uomo. Può essere un’arma importante per la seconda parte di stagione della squadra.

Dybala 6 – Poco in palla stasera, anche se è uno dei pochi a cui non scotta mai il pallone tra i piedi. Gli manca la giocata.

Zaniolo 5,5 – Si sacrifica in un lavoro di copertura, perdendo però tutta la sua efficacia offensiva. Dal 65′ Tahirovic 6 – Si conferma acerbo, ma dal piede educato.

Abraham 6,5 – Gioca la solita partita con pochissimi guizzi, ma nel finale è decisivo con un gol pesantissimo che può dare una sterzata alla sua stagione e chissà, forse anche a quella della Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini