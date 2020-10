MILAN-ROMA 3-3, La Repubblica: “Giallorossi in piena crescita”, Il Messaggero: “La competitività sta aumentando”, Leggo: “E’ sembrata una partita di futsal”, Corsport: “Giacomelli bomber”

AS ROMA NEWS – La Roma rimonta per ben tre volte il risultato a San Siro e dimostra quantomeno di avere carattere. Contro un Milan in gran forma la squadra di Fonseca strappa un pareggio prezioso che fa morale.

“Roma, ombre e luci a San Siro“, titola l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani), con i giallorossi che mostrano le solite amnesie difensive ma anche uno spirito battagliero: “La competitività dei giallorossi sta lievitando. E lo spirito è quello giusto, apprezzato dai Friedkin in tribuna: la rimonta è tripla“, scrive il quotidiano.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), che titola: “Dzeko tiene testa al Diavolo e a Ibra. Kumbulla goleador“. La gara è condizionata da due discutibili rigori, uno per parte, ma lascia comunque la sensazione di una Roma in piena crescita.

Toni entusiastici anche da Leggo (F. Balzani) che titola: “Roma, carattere e gioco. Milan rimontato tre volte“. I giallorossi escono imbattuti anche da San Siro dopo una partita ricca di gol e colpi di scena, che parte col gol di Ibrahimovic e il pareggio quasi immediato di Dzeko. “Poi è un continuo ribaltamento di fronte col palo di Kjaer, le parate di Mirante e le occasioni per Pellegrini e Karsdorp. Sembra una partita di futsal in stadi vuoti che di certo non tengono alta l’attenzione dei difensori“.

Concentra l’attenzione sull’arbitraggio l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che oggi titola: “Giacomelli bomber“. Il direttore di gara è protagonista in negativo nella sfida di San Siro, inventando due rigori fantasma, uno per parte, senza che il Var intervenga.

