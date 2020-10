MILAN-ROMA 3-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso col punteggio di 3 a 3 il match tra il Milan e la Roma. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera a San Siro e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Mirante 7 – Gran prestazione, sempre reattivo sulle tante occasioni costruite dal Milan. Incolpevole sui gol incassati.

Ibanez 6 – Mette grinta e rapidità al servizio della difesa per arginare clienti scomodi. A volte deve usare anche la maniere forti. Qualche sbavatura comprensibile, sufficiente nel complesso.

Mancini 6 – Stasera Fonseca lo piazza nel centro della difesa e lui se la cava con personalità. Sempre attento, sbaglia poco. Giacomelli gli fischia un rigore ai limiti del grottesco.

Kumbulla 6 – Partenza shock con un errore in occasione del gol lampo di Ibra. Sembra risentirne, continuando a commettere errori abbastanza plateali. Nel finale di partita però si riscatta ampiamente con un gol pesantissimo che evita la sconfitta ai suoi.

Karsdorp 5,5 – Non soffre lo scontro con un avversario scomodo come Theo Hernandez, ma paga a caro prezzo quello con Leao. Sbaglia qualche passaggio di troppo nel momento in cui decide di provare a offendere. Dal 66′ Bruno Peres 6 – Spinge con più convizione del suo collega di reparto, anche se non in modo efficace.

Pellegrini 7 – Gioca con grande personalità in mezzo al campo. Ispira le azioni giallorosse, offre l’assist a Dzeko per il gol del pari con un perfetto calcio d’angolo. Dal 76′ Cristante sv.

Veretout 6 – Primo tempo non appariscente, ma nella ripresa cresce permettendo al centrocampo giallorosso di avere più sostanza. Freddissimo dal dischetto, si conferma uno specialista. Dal 86′ Villar sv.

Spinazzola 6 – Le fasce stasera sono bloccate, la sfida è terminata zero a zero. Prova a incidere con le sue discese, stavolta però senza riuscirci.

Pedro 6,5 – Sposta indietro i suo raggio d’azione per aiutare la squadra a fare gioco a centrocampo. Questo finisce per incidere sulla sua efficacia offensiva.

Mkhitaryan 6 – Svolge un lavoro oscuro, sdoppiandosi tra lavoro di copertura sulla fascia sinistra e appoggio alla punta. Stesso discorso fatto per Pedro.

Dzeko 6,5 – Ibra chiama e lui risponde subito. Lotta per la squadra, ha pochi palloni giocabili in area e allora non gli resta che sgomitare.

FONSECA 6,5 – Porta a casa un buon pareggio contro una delle formazioni più in forma del campionato. E, a conti fatti, è un risultato che ci sta anche se il Milan è stato più pericoloso. La Roma resta imbattuta, e non è un particolare scontato.

Giallorossi.net – A. Fiorini