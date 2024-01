(LIVE!) MILAN-ROMA, le formazioni ufficiali: Svilar tra i pali, Kristensen in difesa, Spinazzola a sinistra, c’è El Shaarawy con Lukaku

AS ROMA NEWS – Prima partita del girone di ritorno della Roma, che si trova davanti un altro ostacolo difficile da superare al termine di un tour de force terribile: questa a San Siro c’è il Milan da affrontare e provare a battere.

Partita che si preannuncia molto complicata per i giallorossi, sempre in grande affanno contro le prime della classe, specialmente quando devono giocare fuori casa. Le assenze in ogni reparto pesano tantissimo su una squadra a caccia di riscatto dopo la brutta eliminazione in Coppa Italia.

Anche il Milan di Pioli non arriva benissimo a questa partita, con i rossoneri che hanno inanellato una serie di prestazioni e risultati altalenanti che lo hanno di fatto messo fuori gioco dalla corsa scudetto. Partita ad alta tensione in vista.

LE ULTIME LIVE DA SAN SIRO

Ore 19:45 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento: in porta c’è Svilar, Kristensen gioca in difesa con Huijsen in panchina, sulle fasce Celik e Spinazzola, in attacco El Shaarawy con Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #MilanRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/CoDvUxZyZk — AS Roma (@OfficialASRoma) January 14, 2024

Ore 19:35 – Sky Sport conferma, a sinistra c’è Spinazzola, ecco la formazione ufficiale: Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.

Ore 19:20 – Piccolo giallo di formazione ancora da sciogliere: per Tommaso Turci di DAZN c’è Zalewski a sinistra, per Angelo Mangiante di Sky Sport invece sarebbe Spinazzola a giocare su quella fascia. Rebus da sciogliere nei prossimi minuti.

Ore 19:18 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Ore 19:15 – Questo l’undici titolare secondo Tommaso Turci di DAZN: Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo coperto sopra San Siro, ma non piove. Temperatura intorno ai cinque gradi. Terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: la sorpresa dell’ultima ora è la presenza di Svilar titolare al posto di Rui Patricio per scelta tecnica.

MILAN-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Mourinho (squalificato, Foti in panchina).

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Zalewski, Pisilli, Huijsen, Pellegrini, Belotti, Joao Costa.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Bercigli-Cecconi

IV uomo: Sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: La Penna

Giallorossi.net – Andrea Fiorini