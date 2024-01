TIAGO PINTO: “Sul mercato il nostro focus è sulle uscite. Mourinho? Decideranno le persone giuste al momento giusto”

AS ROMA NEWS – Il general manager giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nel prepartita di Milan-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare a San Siro:

Come si inverte la rotta?

“Ovvio che dopo una sconfitta ed eliminazione nel derby non è facile recuperare, ma sapevamo che avevamo tutte sfide difficili in questo momento e le grandi squadre devono ripartire subito. Siamo qua con l’ambizione di portare a casa i tre punti, sapendo che è una gara difficile contro una grande squadra, ma vogliamo dare una buona risposta”.

Renato Sanches? Può partire per liberare il posto a un altro difensore?

“Prima di Dean si parlava del difensore, ha fatto due buone partite, a parte il rigore che può succedere, e continuiamo a parlare del difensore. Quello che ho spiegato molto bene, con le nostre limitazioni ci sono cose da sistemare prima della fine del mercato. Il nostro focus è prima sulle uscite”.

Il futuro di Mourinho?

“Pensiamo al presente che è oggi, nella mia situazione preferisco non rispondere. Sceglieranno le persone giuste al momento giusto”.

Rui Patricio in panchina?

“Mile ha fatto vedere buone cose quando ha giocato, il mister ha deciso così e stiamo tranquilli”.