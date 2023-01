(LIVE!) MILAN-ROMA, le formazioni ufficiali: Mou schiera Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham

AS ROMA NEWS – Dopo la vittoria col Bologna la Roma è chiamata a proseguire il cammino di questo 2023 con un risultato positivo sul difficile campo del Milan, squadra all’inseguimento del Napoli capolista.

Mourinho, anche oggi assente, cerca il bis dopo aver già sbancato il Meazza lo scorso ottobre battendo l’Inter per due a uno. Oggi però il compito sarà molto più difficile: i rossoneri sono i campioni d’Italia in carica e puntano a ripetersi anche quest’anno.

Sarà dunque una partita molto difficile per la Roma, che dovrà tirare fuori il meglio di sé per uscire da San Siro con un risultato positivo.

Ore 19:50 – La Roma annuncia il suo undici titolare: Mourinho punta su una formazione offensiva con Pellegrini al fianco di Cristante, e la coppia Dybala-Zaniolo alle spalle di Abraham.

🟡📋🔴

Here’s our side to start tonight’s big game in Milan … DAJE! 🐺

#ASRoma #MilanRoma pic.twitter.com/jdgyUyO80m

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 8, 2023