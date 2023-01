TIAGO PINTO: “Al lavoro per trovare una soluzione per Karsdorp. Smalling? La volontà di entrambe le parti è continuare insieme”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Milan-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare a San Siro:

Oggi partita che determina il valore reale della Roma.

“Sfida contro i campioni d’Italia, grande sfida per noi. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma abbiamo l’ambizione di fare risultato”.

Ha parlato di mercato creativo per gennaio. A che punto è la cessione di Karsdorp?

“Oggi non è il giorno giusto di parlare. Su Rick, stiamo lavorando per trovare una soluzione giusta per entrambe le parti”.

Smalling?

“La voglia di entrambe le parti è continuare insieme. A suo tempo sistemeremo le cose”.