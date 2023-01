MILAN-ROMA: le ultime dai campi e le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Grande attesa per la sfida di San Siro che si giocherà domenica 8 gennaio alle 20:45 tra Milan e Roma. I rossoneri sono tornati prepotentemente in corsa per lo scudetto dopo la vittoria di Salerno e il ko del Napoli.

Anche i giallorossi sono ripartiti col piede giusto e dopo i tre punti conquistati in casa contro il Bologna vogliono continuare a fare risultati nonostante la difficoltà della partita. Mourinho sembra intenzionato a voler rilanciare Tammy Abraham dal primo minuto, e a fargli spazio potrebbe essere Nicolò Zaniolo, non al meglio dopo la botta al ginocchio che lo ha costretto al cambio nel match contro i felsinei.

Altri due rebus di formazione da sciogliere in casa Roma: il primo è a sinistra, con Zalewski che dovrebbe spuntarla su Spinazzola ed El Shaarawy. Il secondo è in mezzo al campo: Matic dovrebbe essere preferito al giovane Tahirovic, apparso acerbo contro il Bologna. In dubbio Camara per una botta alla caviglia.

Pochissime invece le incertezze in casa Milan: Maignan è ancora out, in porta giocherà Tatarusanu. In difesa Calabria e Theo Hernandez agiranno sugli esterni, mentre al centro confermati Tomori e Kalulu.

In mezzo al campo la coppia Tonali-Benacer, mentre sulle ali giocheranno Saelemaekers e Leao, pronti a innescare l’unica punta Giroud. Sulla trequarti Brahim Diaz appare ancora in netto vantaggio su De Ketelaere. Out Krunic, Messias e Origi.

Queste dunque le probabili formazioni di Milan-Roma, gara in programma per domenica 8 gennaio ore 20:45, diretta TV su DAZN:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, B. Diaz, Leao, Giroud.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Pellegrini, Matic, Cristante, Zalewski, Dybala, Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini