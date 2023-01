PIOLI: “Roma forte e completa, noi giocheremo con entusiasmo. Zaniolo? Grandissimo potenziale tecnico e fisico”

NOTIZIE AS ROMA – Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match tra Milan e Roma.

Di seguito tutte le parole dell’allenatore rossonero sulla sfida di domani contro la squadra allenata da Josè Mourinho:

Cose rimane di Vialli?

“Ho giocato con lui nell’Under 21 e ci siamo affrontati tante volte. Purtroppo il 2023 non è cominciato bene, perdiamo un campione della vita per tutti i valori che ha trasmesso come persona”.

La Roma rispetto allo scorso anno è cambiata. Può ambire alla Champions?

“La Roma è una squadra forte e completa. Abbina organizzazione a qualità offensive. Ha battuto l’Inter, ha perso all’ultimo con il Napoli e la rispetteremo molto. Noi torniamo a giocare a San Siro e lo faremo con entusiasmo”.

Ci sono dei giocatore recuperati? De Ketelaere?

“Domani saremo gli stessi di Salerno e spero di recuperare qualcuno all’ultimo. De Keatalere sta bene e ci faccio grande affidamento”.

Giroud?

“Sta molto bene mentalmente e fisicamente. Ad oggi non vedo difficoltà. Le prossime 8 settimane saranno impegnative, ci sarà bisogno di giocatori pronti e sto vedendo atteggiamenti positivi da parte dei miei giocatori. Affronteremo le prossime tappe con concentrazione ma sempre con attenzione sulla prossima, vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni che ci aspettano”.

I tempi di recupero per Maignan?

“Non abbiamo tempistiche, stiamo andando con le valutazioni che sta facendo lo staff. Non so dire oggi se sarà tra 2-3-4-o 5 settimane. Mike ha tutto il nostro sostegno ed è molto voglioso, ma sa che dobbiamo rispettare delle tempistiche perché il muscolo non risponde come dovrebbe. Non posso dire che lo avremo per quella data”.

Roma molto forte sui calci piazzati, potrebbe influenzare sulle scelte di formazione?

“Sicuramente è una caratteristica da prendere in considerazione: noi siamo la squadra che ha segnato di più su azione e loro su palla inattiva. Quindi ci abbiamo pensato sicuramente”.

Cosa pensa di Zaniolo?

“Ha sicuramente un grandissimo potenziale tecnico e fisico. Non se se poteva fare di più, ma ha avuto anche due brutti infortuni. Chiunque giocherà di loro sarà un tridente forte, si completano tutti quanti”.

Ci credete alla rimonta?

“Non credo che possa essere cambiato tanto con una partita, non siamo lì a contare i punti di distacco dal Napoli. Per provare a rivincere lo scudetto dobbiamo fare molti punti, dobbiamo alzare il nostro livello. Il Milan per me è stato una grande occasione, fin quando potrò me la giocherò al massimo”.

Sulla catena di destra ritrovata.

“Davide è un giocatore molto forte e non ho mai avuto nessun dubbio. Giocatore intelligente e pulito nella giocata, possiamo uscire meglio dal pressing, ci dà più soluzioni. Chi gioca ha le proprie caratteristiche, l’importante è mantenere equilibrio e concetti di gioco. Davide sa stare dentro e fuori dal campo, sa attaccare, sa fare la diagonale: è completo”.

Il rinnovo di Leao?

“Periodo caldissimo perché deve continuare a giocare bene (ride, ndr). Per il rinnovo non devi chiedere a me ma ad altre persone. Col ragazzo non parliamo del contratto, parliamo del campo, parliamo della partita di domani. Sa che deve continuare così, ha le capacità per essere determinante in tutte le partite”.