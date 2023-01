Roma in partenza per Milano: ok Belotti, Solbakken e Camara. Non c’è Karsdorp (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma è partita da Fiumicino per dirigersi a Milano, dove domani alle 20:45 affronterà a San Siro il Milan, nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

Tra i calciatori presenti, figurano Mady Camara (che ieri aveva accusato un problema alla caviglia), l’attaccante della Primavera Jordan Majchrzak, Andrea Belotti e Ola Solbakken, entrambi non convocati invece per il Bologna.

Ancora escluso invece Rick Karsdorp, che sembra aver ormai concluso la sua avventura nella Roma e in attesa di novità dal mercato.