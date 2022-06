Milanese alla Cremonese, le cifre dell’affare: alla Roma 750mila euro più il 30% della futura rivendita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tommaso Milanese proseguirà la sua avventura da calciatore lontano da Trigoria. Il giovanissimo centrocampista, dopo una stagione positiva in serie B con l’Alessandria, si accasa alla Cremonese.

La Roma, riferisce Sky Sport in questi minuti, ha deciso di cederlo alla neopromossa squadra lombarda per 750 mila euro. Una cifra molto contenuta, ma i giallorossi hanno però mantenuto il 30% della futura rivendita del calciatore.

Si ripete dunque con anni di distanza l’operazione Frattesi, finito nel lontano 2017 al Sassuolo a titolo definitivo, ma con i giallorossi che inserirono nell’affare una ricca percentuale sulla rivendita del giocatore. Proprio Frattesi ora è sul punto di tornare a Trigoria sfruttando quell’accordo.

La Roma dunque spera che Milanese possa fare grandi cose con la maglia della Cremonese per poter un giorno utilizzare a proprio vantaggio quella clausola, o per incassare una corposa somma di denaro nel caso di cessione del centrocampista, o per poterlo nel caso riacquistare “scontando” quel 30% dal prezzo del cartellino.