“ON AIR!” – BALZANI: “Ronaldo? C’era gente che rideva pure di Mourinho”, CORSI: “C’è una campagna anti-Zaniolo, non ha detto nulla di male”, FOCOLARI: “Le altre si stanno rinforzando, la Roma no”

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Ci sono due notizie, una buona e una meno buona. Quella buona è che l’Atletico Madrid sta prendendo Witsel a costo zero e questo significa che libera De Paul, quindi se ti presenti con i soldi lo prendi. L’altra notizia è che il Milan si sta facendo soffiare Sanches, con il Psg che sembra intenzionato a pagarlo il doppio al Lille. L’apertura di un vuoto al Milan significa che De Paul potrebbe finire anche in maglia rossonera e che allo stesso tempo il Milan potrebbe farsi sotto per Zaniolo. Pochi giorni fa ho detto che nella trattativa De Paul con l’Atletico Madrid poteva rientrare Ibanez. Bisogna poi tener presente che in settimana ci sarà un incontro con gli agenti del giocatore che sono gli stessi di Douglas Luiz. Con De Paul e Douglas Luiz non esiste una cosa concreta, è vero, ma già il fatto che la Roma parlerà con i suoi procuratori vuol dire tanto…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Ronaldo alla Roma? Voglio partire da un fatto: il 22 aprile 2021 si vociferava nella sala stampa dell’Olimpico il nome di Mourinho, suscitando le risate dei colleghi con smentite annesse da parte dei dirigenti della Roma. Detto ciò non sto dicendo assolutamente che succederà la stessa cosa con Cristiano Ronaldo. però posso dire che una persona di cui mi fido molto che mi aveva già preannunciato di Abraham mi ha confermato che la Roma ci sta provando a creare un contatto, tutto qui. Io capisco che fare un nome del genere possa provocare un po’ di ilarità ma ricordo che nessuno credeva a Mourinho quindi occhio a smentire perché sennò si fa l’ufficio stampa e non il giornalista… Celik e Frattesi sono chiuse come trattative, su De Paul invece c’è un inizio di trattativa che stai conducendo direttamente con l’Atletico Madrid. Percentuali di riuscita delle seguenti trattative: De Paul 30%, Douglas Luiz 30%§, Frattesi 90%…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): ” La situazione è confusa, nessuno sa quello che succederà, l’impressione è che si vada tutti un po’ a c… di cane. Chissà se c’è qualcosa di vero sui giocatori di cui si parla. Douglas Luiz mi sembra un buon giocatore, non un fenomeno, ma un buon giocatore. Con lui, Matic e Frattesi a centrocampo sarebbe comunque un impennata verso l’alto… Roma molto delusa dalle parole di Zaniolo? Ma perchè, che ha detto… Pure Francesco Totti diceva che era lusingato dall’interesse del Real Madrid. Non capisco quali siano le dichiarazioni che dovrebbero dare fastidio alla Roma, mi sembra una cazzata. Ormai si spinge per cacciarlo sto ragazzo. C’è una campagna anti-Zaniolo fatta dalla stampa, ma anche tra qualche tifoso, questo è palese. Io spero che non vada a finire come con Salah, che qua era un ottimo giocatore, poi è andato via ed è diventato un campione…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Douglas Luiz è un ottimo giocatore, e gioca nella posizione che ti serve. Guedes? Può giocare insieme a Zaniolo, non mi sembra un suo sostituto. Se dovessi scommettere il famoso euro, io lo punterei sulla sua permanenza alla Roma…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ronaldo che si rende conto che non può andare al City o al Real, vaglia delle soluzioni alternative. Una, secondo molti, e non secondo fonti dirette, una sarebbe la Roma e l’altra è, senza condizionale, lo Sporting Lisbona…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Cristiano Ronaldo, con tutto il rispetto dello Sporting, si rende conto che non ha più il mercato che poteva avere due o tre stagioni fa. E anche le pretese economiche devono essere ridimensionate. La Roma un giocatore così importante può avvicinarlo solo a 37 anni e mezzo. La proprietà della Roma non è fatta di sprovveduti, e l’arrivo di Mou ha sconvolto il mondo del calcio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’esigenza di avere squadre pronte il prima possibile sarà un’esigenza di parecchi visto che il campionato comincia così in anticipo. Ronaldo? Sinceramente non riesco nemmeno a pensarci. Parliamo di una suggestione, ma nel sondaggio che abbiamo fatto la maggioranza dei tifosi preferiva Koulibaly e poi Dybala, quindi forse non è così una suggestione come il nome suggerisce. Ma se CR7 dovesse andare via dal Manchester United, ma dove va? Per assurdo la Roma diventerebbe una delle tre o quattro destinazioni plausibili…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Questi sono i giorni in cui si sta lavorando più sulla torta che sulla ciliegina. Mi aspetto che si intensifichino delle trattative che si stanno portando avanti da tempo per dare a Mourinho prima della partenza per il Portogallo una base di rosa che sia quella non dico per tutta la stagione, ma completa al 90%. Mi aspetto che da qui alle prossime due settimana ci sia un’accelerata…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se vuoi crescere, i giovani forti come Zaniolo li devi tenere. La Roma vuole dargli i soldi di Mancini? A me Mancini non piace, per me può giocare in squadre di seconda fascia, e per me è un paragone difficile da digerire. E mi chiedo perchè dare 3,5 a Mancini. Non darli a Zaniolo sarebbe un sacrilegio. Chi prenderei tra Douglas Luiz, Saul, Sabitzer e de Paul? Sono tutti e 4 dei buoni giocatori, ma de Paul è cattivo, è un giocatore totale, può fare il regista, il mediano, il trequartista…io prendere lui…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se Zaniolo non parte è un bene per la Roma, ma si deve ritrovare. Zaniolo deve restare. Ma il problema è che mentre le altre si stanno rinforzando, la Roma non si è rinforzata. Ha preso Matic, ma ha perso Mkhitaryan e Oliveira. Conoscendo Mouroinho e i Friedkin, non mi aspetto il parametro zero, mi aspetto il grande colpo. Si parlava di de Paul, ora non se ne parla già più, ma quello mi aspetto. Un colpo da 40 milioni, alla Abraham, quello mi aspetto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha una serie di situazioni aperte che deve risolvere in tempi abbastanza stretti, a cominciare da Zaniolo. Non mi sembra che la Roma abbia tutto questo tempo per risolvere le lacune che ha in rosa, che comunque ancora ha… Zaniolo può fare molto di più, viene da infortuni gravi e un anno di transizione ci sta. E forse per questo la Roma non è così convinta di cederlo ora, perchè è convinta che quest’anno possa rivalutarsi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma secondo me deve prendere una punta che sostituisca Abraham, perchè Shomurodov ha fatto male. Zaniolo a fare lka seconda punta ci si trova male. Secondo me se parte, Mourinho non si mette a piangere. La Roma non gli ha rinnovato il contratto, non so perchè, ma se prima Zaniolo voleva restare a tutti i costi alla Roma, pra c’è titubanza da tutte e due le parti…”

