CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 14:30 – MILANESE ALLA CREMONESE, LE CIFRE – Tommaso Milanese (19) proseguirà la sua carriera alla Cremonese. La Roma lo ha ceduto a titolo definitivo per 750 mila euro ma…LEGGI L’ARTICOLO

Ore 11:25 – RONALDO, LA ROMA SMENTISCE SECCAMENTE – Le voci di Cristiano Ronaldo (37) alla Roma sono arrivate anche al Corriere dello Sport da tempo, ma non sono state ascoltate da quando la dirigenza ha assicurato che per i rapporti 25 milioni di motivi e per i rapporti non amorevoli con Mourinho CR7 non giocherà nella Roma. (Corriere dello Sport)

Ore 10:30 – SPINAZZOLA, LE CHIAMATE DI REAL E PSG – Su Leonardo Spinazzola (29) ci sono ancora i fari accesi di Real Madrid e PSG, con l’agente del giocatore che ha ricevuto diverse chiamate per il terzino. La Roma però non ha intenzione di privarsene. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:25 – DOUGLAS LUIZ, TIAGO PINTO INCONTRA L’AGENTE – La prossima settimana l’agente di Douglas Luiz (24), lo stesso di Roger Ibanez, incontrerà Tiago Pinto. Può essere il momento buono per l’accelerata alla trattativa. (La Repubblica)

Ore 8:20 – CELIK, SI PUO’ CHIUDERE OGGI – La Roma può chiudere già oggi per Zeki Celik (25) al prezzo di 7 milioni di euro. (Il Tempo)

Ore 8:00 – FRATTESI, C’E’ DISTANZA COL SASSUOLO – C’è distanza tra Roma e Sassuolo per Davide Frattesi (22): gli emiliani chiedono 30 milioni, Pinto lo valuta 22. Con il 30% della futura rivendita, la Roma lo pagherebbe 15-16 milioni. (Gazzetta dello Sport)

