Una grande seconda punta nei piani di Mou e Pinto

AS ROMA NEWS – Con gli affari Celik e Frattesi (sempre che non ci siano colpi di scena sul centrocampista azzurro) si concluderà la fase uno del mercato estivo targato Mou e Tiago Pinto.

Per il tecnico era fondamentale avere a disposizione un terzino destro che prendesse il posto di Maitland-Niles, non riscattato, e un centrocampista centrale che andasse a rimpolpare la batteria dei mediani dopo il rientro di Sergio Oliveira al Porto.

Per quanto riguarda Celik, la trattativa procede ormai a vele spiegate: tra le parti regna l’ottimismo, e si può chiudere nel giro di qualche giorno. La distanza si è assottigliata, la Roma lo pagherà meno dei 10 milioni richiesti dal Lille. Decisiva la volontà del giocatore, che ha snobbato il pressing della Fiorentina per essere allenato da Jose Mourinho.

Su Frattesi invece c’è ancora ampia distanza tra le parti e non si può ancora parlare di affare in chiusura. La trattativa resta molto calda, ma occhio alle sorprese. Mourinho infatti ha sul tavolo anche il nome di Marcel Sabitzer, che piace molto al portoghese per il suo carisma e la sua duttilità tattica. L’austriaco può essere preso a 15-18 milioni di euro, un vero affare. Attenzione dunque ai ribaltoni qualora il Sassuolo dovesse tirare troppo la corda.

A luglio si aprirà la fase due del mercato, e il primo obiettivo a Trigoria sarà quello di regalare a Mourinho un grande centrocampista centrale. Il nome che al momento sembra essere il grande favorito è quello di Douglas Luiz dell’Aston Villa per caratteristiche del giocatore e per i costi dell’affare. Molto più complicato de Paul, con l’Atletico Madrid che chiede cifre intorno ai 45 milioni di euro, il doppio di quanto servirebbe per arrivare a dama con il brasiliano.

La Roma non vuole svenarsi, perchè sta pensando di fare il grande colpo non in mezzo al campo, ma in attacco. Mourinho ha capito che davanti manca qualcosa alla rosa della Roma. Manca un giocatore imprevedibile, capace di saltare l’uomo, in grado di garantire assist e gol a un reparto troppo Abraham-dipendente.

Guedes è un nome che piace molto, ma non è l’unico in lista. Occhio dunque alla sorpresona in quella zona del campo. Il mercato della Roma deve ancora entrare nel vivo.

Giallorossi.net – G. Pinoli