Milik, voglia di Roma: messaggi ai dirigenti, a gennaio (o in estate) si può fare

AS ROMA NEWS – Non sembra essere finita qui la storia tra la Roma e Arkadiusz Milik. Stando a quanto racconta oggi La Repubblica (M. Pinci), dopo l’affare naufragato lo scorso settembre, ora a Trigoria sono al lavoro per provare a prenderlo in estate a parametro zero.

L’alternativa sarebbe un acquisto a gennaio intorno a 10 milioni di euro. E il calciatore sembra essere d’accordo al trasferimento nella Capitale : da parte di Milik infatti c’è già un sì di massima.

Il centravanti polacco, scrive La Repubblica, è rimasto particolarmente attaccato all’idea di trasferirsi a Roma e di vestire di giallorosso. Milik nei giorni scorsi ha addirittura inviato messaggini di saluto e di in bocca al lupo ad alcuni dirigenti nei giorni scorsi. A dimostrazione che la storia potrebbe non essere finita qui.

Fonte: La Repubblica