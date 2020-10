“ON AIR!” – CORSI: “Fienga abbracciato a Smalling è roba da club di serie C”, GALOPEIRA: “Nainggolan e stemma, così Friedkin poteva diventare un fenomeno”, FOCOLARI: “Con Pallotta i libri ora stavano in tribunale”, JURIC: “A gennaio investimenti se la Roma sarà in alto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Mkhitaryan sta vivendo un periodo molto particolare, lui è sceso in campo per sfruttare la sua incidenza scrivendo lettere a Trump, Putin e Macron. Sta vivendo un dramma, e spero che i tifosi romanisti possano appoggiarlo in questo difficile momento.

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io sono convinto che entro dicembre vedremo la mano di Friedkin. Non so quanto sono capaci nel calcio, però sono seri che è un valore aggiunto. Io ci credo in quello che penso abbiano in testa. Mi piacciono perchè potevano venire qui, e fare due cose e diventare i campioni del mondo riprendendo Nainggolan e cambiando lo stemma… Questi vengono qua, non parlano, non vendono i giocatori, e fanno anche uno sforzo riprendendo Smalling. Questo me li rende ancora più credibili…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Quando ho visto la foto di Smalling abbracciato a Fienga, ho provato una tenerezza… Una squadra di serie C può fare una cosa simile. Come se la Novarese prendesse Dzeko, fa un grande colpo, e commosso il ds se lo abbraccia…Questa scena farebbe piangere tutti a Novara e dintorni. Ma qui a Roma vedere un ds, che poi non è un ds, abbracciare Smalling è una cosa… Ma che roba è? E’ diventato più importante Smalling della Roma, non mi sembra una cosa normale. Come siamo ridotti… Attenzione a prendersela con Dzeko, perchè non era lui a volersene andare, lui è stato messo all’asta per anni e lui s’è rotto le palle, fine…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma ora deve darsi una struttura. Io comincerei più dalla figura apicale prima che dal direttore sportivo… Io penso che sia quella la posizione più importante da trovare, perchè ho paura che il ds possa diventare di nuovo questo equivoco enorme e cioè che il direttore sportivo faccia tutto. Spero che non si commettano gli stessi errori del passato. Con un direttore generale forte io mi sentirei molto più tranquillo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io mi aspetto che entro il 18 ottobre venga annunciato il direttore sportivo… Si può avere stima o meno di Fienga, ma se viene il ds il referente sarà lui. E poi ci sarà Ryan Friedkin, e allora quest’anno ci saranno delle figure di riferimento. Quindi il ds non verrà investito di poteri più grandi di quelli che gli spettano…”

Dario Bersani (Rete Sport): “El Shaarawy c’avrebbe fatto molto comodo, in attacco ti avrebbe garantito quei 12 gol… Ora la vera campagna acquisti è chi prendiamo come direttore sportivo e direttore tecnico… Berta o Braida per me pari sono… Io credo che il ds lo prenderanno, ma penso che la figura apicale dentro al club lo abbiano già scelto, ed è Fienga…”

Marco Juric (Rete Sport): “Bisognerà aspettare giugno 2021 per mettere un punto con la passata gestione e ripartire con gli investimenti importanti, sempre se i Friedkin ne avranno voglia, e io credo di sì dopo che spenti 591 milioni di euro. Quale discorso di può fare: hai degli esuberi che non sei riuscito a smaltire, se dovessi riuscirci a gennaio allora si potrebbero aprire delle opportunità per puntellare subito la rosa. Poi dipenderà pure dalla posizione in cui ti trovi, perchè se sei secondo a gennaio, sicuramente ci saranno degli investimenti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io penso che il tifoso della Roma deve dare fiducia a questa nuova proprietà, a me danno buone sensazioni. Un uomo d’affari che resta tutto questo tempo qui per occuparsi della Roma vuol dire che ci tiene. La campagna acquisti è stata buona, e loro hanno dimostrati che c’erano. Con Pallotta la Roma rischiava di portare i libri in tribunale. Togliere la Roma dalla borsa è una cosa logica, non ha senso, e dovrebbero farlo anche Lazio e Juve… Arrivare quarti quest’anno è quasi impossibile, ma dall’anno prossimo possono costruire qualcosa di importante. Il mercato con Pedro, Kumbulla, Mayoral, Smalling e Mkhitaryan è un mercato molto buono, e poi ti sei liberato di tanti esuberi…Io questo nuovo corso dei Friedkin lo giudico in modo molto positivo…”

Franco Melli (Radio Radio): “L’obiettivo che i Friedkin si deve dare è il quarto posto, ma è molto difficile da raggiungere… La Roma come valore è rimasto più o meno lo stesso di quello dell’anno scorso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bene Friedkin. Lui ha cominciato dalla difesa, invece che dall’attacco. Per arrivare all’obiettivo del quarto posto ci vuole, non è così lontano, ma c’è ancora strada da fare. Arrivare quarti quest’anno è dura…”

Redazione Giallorossi.net