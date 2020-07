Mirabelli: “Io ds della Roma? Verrei a piedi, ma non in una condizione del genere. Non faccio il burattino”

ULTIME NEWS AS ROMA – L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato oggi a Rete Sport e tra gli argomenti affrontati anche il suo possibile approdo alla Roma come prossimo direttore sportivo. Ecco le sue parole:

“Caratteristiche assimilabili tra Milan e Roma? Sono due situazioni molto diverse. Bisogna adeguarsi a questo calcio, molte squadre sono di proprietà di grandi imprenditori che vivono dall’altra parte del mondo. Non è tanto questo il problema. La proprietà può anche essere distante, ma il management deve essere in loco, e a Roma non è così. Perchè non si capisce chi gestisce se lo fa da Londra, dal Sud Africa, dall’America.

Con tutto il bene per Franco (Baldini, ndr), le cose della squadra vanno gestite in loco, altrimenti vincono gli altri e tu fatichi a fare risultati. E’ come far allenare la squadra da uno che sta in videoconferenza… Nessuno te lo impedisce, ma non è un cosa possibile nel calcio ed è normale che i risultati non arrivano. Io accostato proprio alla Roma? Parliamo di una grandissima piazza, se ci fosse un giorno la possibilità verrei a piedi, ma il ds lo faccio io. Non vorrei mai in una condizione del genere. Il burattino non verrei a farlo mai. Verrei solo se titolare della cattedra”.

Fonte: Rete Sport