Missori e Volpato salutano la Roma: “Ti porteremo sempre nel cuore”

NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’ufficialità della Roma della cessione a titolo definitivo di Cristian Volpato e Filippo Missori al Sassuolo, è arrivato anche il saluto dell’ex difensore giallorosso sul proprio profilo Instagram con un video speciale. Queste le sue parole:

“Dieci anni fa entravo dentro quel cancello pieno di sogni e speranze con l’auspicio di crescere dentro la Roma, la squadra che tifo fin da quando sono bambino. Dicono che “casa” è dove ci sono le persone che ti fanno stare bene. Per me questa città e questa squadra è stata, è e sarà sempre casa.

Momenti incancellabili, gioie, delusioni, tanto lavoro… tutti uniti per due colori che valgono quanto una vita: il giallo e il rosso. Sono nato e cresciuto qui. Ho giocato nella squadra dei miei sogni. Cosa potevo chiedere di meglio? Vi voglio ringraziare tutti ad uno a uno, per tutto quello che avete fatto per me. GRAZIE“.

Anche Cristian Volpato ha salutato la Roma con queste parole su Instagram: “GRAZIE ROMA … non so da dove devo cominciare… so solo che ti dico grazie per come mi hai accolto .. sono arrivato che ero un bambino e insieme a te io sono cresciuto, il cammino è stato lungo .. ma con te ho realizzato il sogno che avevo…giocare in serie A .. non dimenticherò mai l’emozione dell’esordio, il calore dei tifosi che mi hanno sempre sostenuto il primo gol sotto la curva sud.. Vi porterò sempre nel mio cuore! Ci tengo in particolare a ringraziare il Mister Mourinho, la società e tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Sarai sempre nel mio cuore”