Missori: “Spero di fare lo stesso percorso di Pellegrini. La Roma negli ultimi anni ha cambiato mentalità”

AS ROMA NOTIZIE – L’ex terzino giallorosso Filippo Missori ha parlato della Roma ai microfoni ufficiali del Sassuolo. Queste le sue parole:

La Roma?

“La Roma negli ultimi anni ha cambiato mentalità, fa crescere molti giovani facendoli adattare in prima squadra anche per gli anni successivi. Ricordo ancora l’esordio in Conference League. Il mister mi chiese se me la sentissi ed ho risposto di sì. Ho ancora il pallone di quella partita, è a casa e rimarrà lì”.

Hai parlato con Pellegrini?

“Non ho parlato direttamente con lui perché quando è arrivata la chiamata del Sassuolo era già finita la stagione. So che lui è stato bene a Sassuolo e vorrei fare il suo stesso percorso”.