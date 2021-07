MKHITARYAN: “Mou più affamato di prima. Dzeko è il nostro capitano anche senza fascia. Scudetto? Dovranno fare i conti con la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Henrikh Mkhitaryan è ospite questa mattina delle colonne del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) per parlare dell’inizio di questa stagione così attesa dai tifosi, che sperano di vedere un rilancio delle ambizioni della Roma.

“Stiamo lavorando bene, cerchiamo di fare tutto quello che il tecnico ci chiedere, lavoriamo su aspetti che nel passato avevamo trascurato. Cosa? Beh no, non posso rivelarlo, è un segreto“, dice ridendo l’armeno. Il giocatore racconta di non aver avuto mai dubbi sulla permanenza in giallorosso: “Volevo avere la testa fresca per prendere la decisione migliore per me. Avevo avuto delle offerte, in Italia e all’estero, ma la decisione più giusta è stata quella di restare alla Roma”.

La Roma con Mourinho ha in testa una sola cosa: vincere. Un particolare non da poco, che con Fonseca la squadra aveva smarrito: “Lo scorso anno ci sono state partite in cui giocavamo benissimo e alla fine perdevamo. È meglio giocare male e portare a casa i tre punti, il contrario a me non piace. È successo lo scorso anno, mancava qualcosa, alla fine abbiamo pagato per una questione di dettagli”.

Mkhitaryan si dice pronto a giocare ovunque (“Con Mourinho ho fatto anche il terzino“), e dello Special One racconta: “È la stessa persona, ma con più voglia di vincere di allora. Un allenatore come lui non molla mai, vuole vincere sempre. Questa caratteristica è innata, non si acquista con il tempo. Mourinho è speciale per questo”.

L’armeno torna poi sulla rissa avvenuta durante l’amichevole col Porto e si toglie il sassolino dalla scarpa: “Lo dico chiaro: un giocatore, Pepe, non ha fatto un intervento duro, ma è entrato per fare male. Per questo mi sono arrabbiato. Io in campo sono così. Sempre. Voglio vincere anche in allenamento”.

Parole al miele invece per Edin Dzeko: “Anche senza la fascia è il nostro capitano, per la sua esperienza, per il suo carisma, tutti sanno quanto è importante, tutti lo amano. La fascia non conta. E a 35 anni resta il nostro bomber. Quello che è successo l’anno scorso è stata una brutta storia per tutti, nessuno voleva che si verificasse una rottura così.”.

Chiusura sulla lotta al titolo del prossimo campionato. Mkhitaryan non fa proclami ma afferma con decisione: “Il campionato sarà molto equilibrato, ci sono diverse squadre attrezzate per vincere. È difficile per tutti. Noi abbiamo una buona squadra, sappiamo dove vogliamo arrivare. Senza fare proclami, penso solo alla prossima partita, l’amichevole con il Siviglia. Ma chi punta a vincere lo scudetto deve fare i conti con la Roma“.

Fonte: Corriere dello Sport