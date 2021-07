Non si può vivere di solo Xhaka

EDITORIALE – Ricordo la prima partita della Svizzera agli Europei e quello che scrissero qui sopra tanti affezionati lettori al termine di quel match: Granit Xhaka, l’obiettivo (già da allora) numero uno del mercato di Mourinho, era un calciatore mediocre, lento e senza particolari qualità.

Ma già quando uscì il nome del mediano dell’Arsenal come primo rinforzo richiesto da Mou furono in parecchi a storcere la bocca. E adesso che la Roma “rischia” di perderlo (ammesso e non concesso che Xhaka decida di rinnovare coi Gunners) si è scatenato un putiferio quasi rischiassimo di non prendere più il novello Pogba.

A me Xhaka piace. Non è il mio centrocampista ideale, ma ho sempre ritenuto che il suo possibile arrivo nella Roma avrebbe portato parecchi benefici a un reparto privo di un leader in grado di prendere per mano la squadra. Detto questo, non penso che esista solo lo svizzero come possibile rinforzo per il nostro centrocampo.

A Trigoria non si è mai stati dell’idea di svenarsi per un calciatore di quasi 29 anni, e se l’Arsenal non ha intenzione di scendere a compromessi, è giusto che ci si cominci a guardare intorno. Credo che la Roma, scottata dall’affare Smalling, abbia imparato cosa significhi trattare a oltranza con i club inglesi e non mi sorprenderebbe se avesse cambiato obiettivo già da tempo.

D’altronde il calciomercato può offrirti diverse soluzioni, anche più interessanti, e l’abilità della nostra area scouting deve permetterti di trovare alternative all’altezza, che siano funzionali all’idea di calcio di Mourinho. Xhaka sarebbe un bel rinforzo per la Roma, ma non è l’unico mediano di spessore che si può rintracciare sul mercato. In giro, pensate un po’, c’è anche di meglio.

P.S. Vi ricordo che manca più di un mese alla chiusura del calciomercato. I giudizi non si danno mai a metà dell’opera, ma sempre alla fine.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini