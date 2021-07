ROMA-SIVIGLIA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

NOTIZIE ROMA CALCIO – Questo pomeriggio alle ore 18:30 italiane la Roma affronterà il Siviglia di Lopetegui e dell’ex ds Monchi in un test precampionato che, un po’ come lo è stata col Porto, non sarà poi così amichevole.

Per i giallorossi il livello della competitività sale ancora: gli spagnoli sono una squadra di prima fascia, e la gara di stasera metterà duramente alla prova la tenuta difensiva della Roma di Mourinho. Oggi Smalling e compagni dovranno vedersela con una vecchia conoscenza, quell’Erik Lamela, neo acquisto degli andalusi, che ormai parecchi anni fa vestì la maglia giallorossa.

Lo Special One non dovrebbe cambiare molto della squadra che ha giocato contro il Porto, anche se qualche novità è possibile sia in difesa (Kumbulla) che in attacco (Borja Mayoral). Queste le probabili formazioni di Roma-Siviglia, gara che si giocherà allo stadio Algarve di Faro, fischio d’inizio ore 18:30 con diretta tv su Sky Sport:

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Darboe; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Boer, Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Tripi, Bove, Perez, Zalewski, El Shaarawy, Ciervo, Mayoral.

All.: José Mourinho.

SIVIGLIA FC (3-4-2-1): Bono; Ángel, Gudelj, Rekik; Navas, Jordan, Rakitic, Ocampos; Suso, Lamela; En-Nesyri

A disp.: Dmitrović, Gnagnon, Pozo, Koundé, Pérez, Aspar, Garcia, Rodriguez, Johansson, Idriss, Ortiz, Alvarez, Sanchez, El Haddadi.

All.: Julen Lopetegui.

Giallorossi.net – F. Turacciolo