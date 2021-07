Shomurodov con Dzeko, così Mou cambia la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Molto più che una semplice riserva. Eldor Shomurodov rischia di diventare l’acquisto che spariglia le carte dello schema tattico della Roma di Mourinho.

Rispetto a Edin Dzeko, che resta il centravanti titolare della squadra giallorossa, l’uzbeko ha caratteristiche tecniche molto diverse. Lo Special One, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), ha anche in mente di far giocare la Roma con due punte: Dzeko deputato ad “accorciare”, mentre Shomurodov è destinato a cercare di più la profondità.

La sensazione è che, dopo una fase di rodaggio, Eldor non sarà destinato a rubare il posto a Dzeko ma a fare prove di convivenza con il bosniaco, cercando anche di ampliare il suo repertorio di giocate.

Fonte: Gazzetta dello Sport